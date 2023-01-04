



Увеличилось число депутатов, уходящих из Кнессета по "норвежскому закону"

Председатель "Яадут А-Тора" и министр жилищного строительства Ицхак Голднопф отказывается от места в Кнессете в рамках "норвежского закона".



Такие же заявления сегодня, 4 января, спикеру подали члены "Ликуда", министр культуры и спорта Микки Зоар и министр туризма Хаим Кац.



"Норвежский закон" позволяет министрам уходить с поста депутата Кнессета, чтобы полностью сосредоточиться на своей роли министров.



Ожидается, что указанным депутатам на замену в Кнессету придут следующие по списку: Ицхак Пиндрос, Дан Иллуз и Ариэль Кельнер.



Также в рамках "норвежского закона" места в Кнессете освобождают министр социального обеспечения Йоав Бен-Цур (ШАС) и Амихай Элиягу от "Оцма Йегудит".

