



Утверждено строительство рекордного количества единиц жилья в Иудее и Самарии

Верховная комиссия по планированию приняла сегодня (среда) ряд важных решений для поселенческого движения в Иудее и Самарии: одобрение первичного плана строительства жилья в поселках Пней Кедем и Мевоот Иерихо, внесение плана по строительству тысяч единиц жилья в Маале-Адумим и утверждение строительства более чем 7000 единиц жилья по всей Иудее, Самарии и Иорданской долине. Речь идет о самом большом числе единиц жилья, которые когда-либо утверждались на одном заседании комиссии.



Об этом сообщает пресс-служба Совета поселений Иудеи и Самарии.



По окончании первого дня работы комиссии по планированию Шира Ливман, гендиректор Совета поселений, заявила: "Государство Израиль сегодня доказало, что никакой террор нас не сломает, мы останемся здесь навсегда. Мы поздравляем и благодарим премьер-министра Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта, министра финансов Бецалеля Смотрича, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и всех министров кабинета за исполнение воли народа - размораживание строительства в Иудеи и Самарии. Несомненно, этот шаг поспособствует процветанию строительства во всем регионе. Совет поселений продолжит сотрудничать с министрами и госучреждениями по планированию, чтобы продолжить продвигать и развивать строительство в Иудее и Самарии".





Фото Ширы Ливман: Меир Элифор