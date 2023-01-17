



"Утверждение о связи между делами Нетаниягу правовой реформой нелепо"

Председатель комитета по конституции, законодательству и правосудию, депутат Симха Ротман (религиозный сионизм) в интервью студии Ynet говорил о реформе Левина-Нетаниягу в судебной системе.



Ротман отверг существование связи между ней и делами Нетаниягу и сказал, что "всем ясно, что утверждение о том, что между этими вещами есть связь, опровергнуто. Мы занимаемся этим вопросом уже много лет".



По его словам, "здесь нет громких заголовков, потому что когда мы с Бецалелем Смотричем представили наш план перед выборами, мы четко сказали, что невозможно утверждать, что мы хотим исправить систему из-за Нетаниягу. Я основал Движение за управление и демократию в 2012 году, и дела против него начались не тогда. Эти дела убедили большую аудиторию в том, что это проблема, которая затрагивает Государство Израиль, его безопасность и управление. Проблемы, возникающие в судебной системе, интересуют всех нас, и дела Нетаниягу, безусловно, способствовали этому".



“Общественность видит серьезные искажения в судебной системе, и дела Нетаниягу - яркий тому пример. Каждый человек, независимо от своих политических пристрастий, может понять, что бабушек не водят на допросы, как при диктаторских режимах, чтобы собрать “грязь” на внуков. Вот почему я говорю - общественность была ознакомлена с юридическим вопросом, который попал в заголовки газет, в очень значительной степени, и со всеми подробностями пороков системы".



Ротман также обратился к членам оппозиции, которые предложили обсудить реформу с коалицией, сказав, что "пылких оппозиционеров нужно проверить и напомнить им, что 10 минут назад они говорили по-другому, поэтому им не стоит кричать "апокалипсис". Пусть они сядут и проведут дискуссию, как люди. Для этого и существует комитет, для этого мы и пришли их послушать, несмотря на их клевету. Мы сядем и проведем всестороннее и глубокое обсуждение всех частей реформы. Мы пригласили экспертов и выслушали ответы представителей юридического советника и министра юстиции. Именно так проводятся демократические дебаты. По этому вопросу распространяют много фейковых новостей, исходя из определенных политических позиций".