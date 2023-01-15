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Утвержден состав комиссии министров по вопросам законодательства
15.01.2023 15:43 Алина Груднева

Утвержден состав комиссии министров по вопросам законодательства

В воскресенье, 15 января, правительство утвердило состав комиссии министров по вопросам законодательства.

Ее возглавит министр юстиции Ярив Левин.
 
Заместителем главы комиссии назначен министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир.
 
Также в состав комиссии войдут:

Бецалель Смотрич - министр финансов, министр в министерстве обороны;
Хаим Битон - министр в министерстве образования;
Йоав Бен-Цур - министр в министерстве социального обеспечения;
Ицхак Гольдкнопф - министр строительства, министр по делам Иерусалима и традиций еврейского народа;
Галит Дисталь-Атбариан - министр в министерстве главы правительства;
Идит Сильман - министр экологии;
Йоав Киш - министр образования, министр регионального сотрудничества;
Шломо Каръи - министр связи;
Амихай Шикли - министр по делам диаспоры, министр по делам социального равенства и пенсионеров.
 
 
 

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