Утвержден состав комиссии министров по вопросам законодательства
В воскресенье, 15 января, правительство утвердило состав комиссии министров по вопросам законодательства.
Ее возглавит министр юстиции Ярив Левин.
Заместителем главы комиссии назначен министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир.
Также в состав комиссии войдут:
Бецалель Смотрич - министр финансов, министр в министерстве обороны;
Хаим Битон - министр в министерстве образования;
Йоав Бен-Цур - министр в министерстве социального обеспечения;
Ицхак Гольдкнопф - министр строительства, министр по делам Иерусалима и традиций еврейского народа;
Галит Дисталь-Атбариан - министр в министерстве главы правительства;
Идит Сильман - министр экологии;
Йоав Киш - министр образования, министр регионального сотрудничества;
Шломо Каръи - министр связи;
Амихай Шикли - министр по делам диаспоры, министр по делам социального равенства и пенсионеров.