



Утвержден состав комиссии министров по вопросам законодательства

В воскресенье, 15 января, правительство утвердило состав комиссии министров по вопросам законодательства.



Ее возглавит министр юстиции Ярив Левин.



Заместителем главы комиссии назначен министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир.



Также в состав комиссии войдут:



Бецалель Смотрич - министр финансов, министр в министерстве обороны;

Хаим Битон - министр в министерстве образования;

Йоав Бен-Цур - министр в министерстве социального обеспечения;

Ицхак Гольдкнопф - министр строительства, министр по делам Иерусалима и традиций еврейского народа;

Галит Дисталь-Атбариан - министр в министерстве главы правительства;

Идит Сильман - министр экологии;

Йоав Киш - министр образования, министр регионального сотрудничества;

Шломо Каръи - министр связи;

Амихай Шикли - министр по делам диаспоры, министр по делам социального равенства и пенсионеров.





