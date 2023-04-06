



Уточнение из ОПУ: переговоры с РФ по Крыму – только вероятная опция

Заявление заместителя главы Офиса Президента Украины Андрея Сибигы в интервью FT о готовности официального Киева к переговорам с Кремлем, когда украинские войска подойдут к админгранице временно оккупированного Крыма, вызвало настоящий фурор. Да такой, что Сибиге пришлось в срочном порядке давать дополнительный комментарий, но уже в интервью "BBC-Украина".



Так, Сибига уточнил, что переговоры по Крыму – это лишь вероятная опция, но цель остается единая – возвращение Крыма.



"Все земли должны быть возвращены, никаких территориальных компромиссов. Когда мы достигаем стратегических целей, когда мы, например, выходим на административную границу, мы говорим, что потенциально может открываться дипломатическая страница о возвращении Крыма. Но я совершенно не исключаю и военный способ", – объяснил Сибига.



Напомним, в интервью FT Сибига сказал: "Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса".



На это пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что в вопросе возможных переговоров с Россией стоит ориентироваться только на главу государства Владимира Зеленского.



Напомним также, что 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым предусмотрен отказ от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.



25 марта 2023 года в Минобороны призвали прекратить публичные обсуждения предстоящего контрнаступления.