



Утечка документов Пентагона: Израиль готовился нанести удар по Ирану в феврале

В сообщении, опубликованном в субботу утром Ynet, речь идет о новом файле из просочившихся документов Пентагона , который касается вопросов, связанных с Израилем и Ираном, включая, по словам американцев, воздушные учения, проведенные почти два месяца назад.



Как сообщает i24, документ главы национальной разведки, под грифом “совершенно секретно»” и распространенный 23 февраля, был изготовлен по фигурирующему в нем коду с помощью Sigint — программы для перехвата передачи электронных сигналов.



Кроме того, он был закодирован как Закон о наблюдении за внешней разведкой (FISA), что означает, что этим вопросом занимался специальный секретный суд, санкционирующий секретное наблюдение за разведкой США.



Согласно документу, “ЦРУ не знает, каковы планы Израиля в ближайшем будущем и каковы его намерения. Израиль может подождать, чтобы увидеть, какой будет реакция Соединенных Штатов и международного сообщества на выводы Международного Агентство по атомной энергии относительно ядерной программы Ирана и того, согласится ли верховный лидер Ирана на обогащение урана до уровня, необходимого для создания ядерного оружия, прежде чем решить, действовать ли”.



В документе упоминается премьер-министр Биньямин Нетаниягу, и написано, что он “считает, что Израиль должен напасть на Иран, чтобы сдержать его ядерную программу. Но он сталкивается с уменьшением военного потенциала в своей стране, чтобы попытаться свернуть программу обогащения Ирана”.



Когда ЦРУ упоминает об “уменьшившейся военной способности“ Нетаниягу атаковать иранские обогатительные предприятия, оно, очевидно, имеет в виду протесты и угрозы пилотов ВВС по поводу судебной реформы.



Согласно другому документу, представленному здесь впервые, который также был написан 23 февраля, отряды “Кудс“ Корпуса стражей исламской революции и шиитские ополченцы использовали грузы помощи жертвам землетрясения в Сирии для контрабанды оружия иранцам.



В документе говорится, что Израиль иногда атакует партии иранского оружия, предназначенные для Ливана и Сирии, в то время как Иран утверждает, что поставки содержат гуманитарное оборудование.



В оценке, написанной в конце документа, говорится, что “необходимость помощи в Сирии, возможно, предоставила Ирану и ополченцам возможность скрыть и увеличить поставки оружия в следующем месяце. Израиль, вероятно, продолжит препятствовать поставкам иранского оружия, но для этого потребуется более конкретное одобрение разведки, прежде чем будут атакованы поставки помощи, учитывая заинтересованность в усилиях по оказанию помощи“.



