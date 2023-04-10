



"Утечка" документов из Пентагона: слежка за Зеленским, истощение ПВО и пр.

Разведка США шпионила за Президентом Украины Владимиром Зеленским. К такому выводу пришли журналисты телеканала СNN после тщательного анализа "слитых" документов Пентагона, которые сегодня не обсуждает разве что ленивый.



Недавняя "утечка" документов Минобороны США (Пентагона) продемонстрировала, что якобы США вели шпионаж за Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет CNN, проанализировав 53 таких документа.



Так, в одном из них говорится, что в конце февраля Зеленский якобы в узком кругу "предложил нанести удар по местам дислокации российских войск в Ростовской области, использовав беспилотники", поскольку у Украины отсутствует оружие дальнего радиуса действия для осуществления атаки на такое расстояние.



Как считают в CNN, якобы именно поэтому в недавнее время было множество публичных комментариев американских чиновников о нежелании предоставлять Украине ракетные системы дальнего радиуса действия ‒ из-за опасений, что Киев будет использовать их для нанесения ударов по территории страны-агрессора России. И якобы именно поэтому в начале февраля министр обороны Украины Алексей Резников уверял общественность, что ВСУ наверняка не будут использовать западное оружие для атак по территории РФ.



Еще один документ детально описывает разговор двух высокопоставленных представителей госбезопасности Южной Кореи ‒ о том, что Совет национальной безопасности страны беспокоится по поводу запроса США на поставку боеприпасов.



Чиновники опасались, что поставки боеприпасов, которые США затем отправят в Украину, нарушат политику Южной Кореи, заключающуюся в отказе от поставок летального оружия воюющим странам. Согласно документу, один из чиновников тогда предложил способ обойти политику, фактически не меняя ее, ‒ формально продав боеприпасы Польше.



Отметим, что информацию о возможном шпионаже со стороны США прокомментировали в окружении президента Зеленского. Источник телеканала CNN сказал, что "это (шпионаж, ‒ ред.) неудивительно, но украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой информации".



К слову, тот же источник якобы сообщил, что из-за утечки секретных американских документов военно-политическое командование Украины изменило некоторые свои военные планы.



В вот другое американское издание – The New York Times – написало о проблемах с ПВО Украины на фронте, ссылаясь на слитые в Пентагоне документы.



Так, издание, со ссылкой на Пентагон (документы), "прогнозирует", что фронтовая противовоздушная оборона Украины может истощиться уже к концу мая.



В материале уточняется, что по расчетам американских военных, система ПВО ВСУ на линии фронте уже к 23 мая будет истощена. Это может стать причиной перевода сети ПВО вглубь украинской территории. При этом не исключается, что такая ситуация может спровоцировать более активное применение авиации российскими оккупантами.



На прогнозы, которые опубликовали в американской прессе, уже отреагировали в Вооруженных силах Украины.



В частности, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не стал отрицать, что Украина испытывает некоторую нехватку зенитных боеприпасов. Вместе с тем он подсказал выход из складывающейся ситуации. По его словам, западные системы ПВО могут решить эту проблему и перекрыть потери.



"Вопрос в цифрах. Чтобы полностью заменить их, нам нужно много систем, и я не скажу вам, сколько", – добавил Игнат.



В контексте этого напомним, что отправка Patriot планировалась в рамках пакета военной помощи от США, объявленного 21 декабря 2022 года. В январе по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин также направит в Украину системы Patriot.



16 января украинские военные прибыли в США для обучения применению комплексов, в тот же день аналогичные учения начались в ФРГ. Премьер Нидерландов Марк Рютте также говорил о намерении передать Украине комплексы Patriot.



7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил – в Украину уже доставлены первые комплексы ПВО Patriot.



Но позднее Минобороны Польши в ответ на информационный запрос журналистов опровергло эту информацию.



Там сообщили, что Блащак указал, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче Patriot Украине, а утверждение о получении ПВО может быть связано с ошибкой во время перевода его заявления.



Ну и еще момент: множество документов американской разведки, обнародованных в интернете, указывают на огромное давление, оказываемое в Вашингтоне на Иерусалим с целью предоставления наступательных видов вооружений и другой помощи Украине.



Наиболее вероятный сценарий, вытекающий из просочившихся документов, заключается в том, что Израиль может принять "турецкую модель": поставлять оружие Украине после сильного американского давления, одновременно осуществляя масштабную дипломатическую кампанию в Киеве и Москве для продвижения решения по прекращению войны. Согласно этой модели, израильское оружие будет передаваться Украине через третью сторону – а не напрямую.



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