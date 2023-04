Утечка данных Пентагона: Россия обстреляла американский БПЛА над Сирией

Россия обстреляла американский беспилотник Reaper, который пролетал над восточной Сирией в конце прошлого года, хотя им не удалось его сбить, согласно новым сообщениям, основанным на просочившихся документах американских военных и разведки в сеть в течение последнего месяца.



Как сообщает издание The Drive, Центральное командование США подтвердило инцидент. В сообщениях также указывается, что с 2021 года Иран осуществил почти 80 атак на силы США.



В другой статье в журнале “Воздушные и космические силы” от 20 апреля отмечалось, что “Россия усилила преследование американских войск в Сирии, пролетая над американскими позициями с вооруженными истребителями и приближаясь к американским истребителям на расстоянии нескольких сотен футов. Возможно, наиболее тревожным является тот факт, что еще в ноябре российский зенитно-ракетный комплекс обстрелял американский беспилотник”.



Согласно статье в The Drive, в ноябре прошлого года российские силы, использующие систему ПВО “Панцирь-С1”, обстреляли американский беспилотник MQ-9 Reaper, летевший над восточной Сирией, но не смогли его сбить. В отчете добавлено, что Центральное командование США подтвердило инцидент, хотя тот факт, что он вообще произошел, появился только недавно в одном из ряда просочившихся военных документов США.



The Washington Post также сообщила, что просочившиеся документы показывают, что система ПВО “Панцирь” атаковала беспилотник MW-9 Reaper, выпустив ракету в его направлении.



“Мы можем подтвердить, что контролируемый Россией SA-22 выпустил ракету по американскому MQ-9 27 ноября 2022 года”, — заявил полковник армии США Джо Буччино, представитель Центрального командования США (CENTCOM).



Судя по всему, после инцидента США связались с российскими официальными лицами.



Предполагается, что Россия и США также деэскалируют конфликт в Сирии, хотя сообщения о том, что беспилотник стал целью, подразумевают, что это не происходит идеально, а недавние сообщения указывают на то, что было около 63 инцидентов, когда Россия не соблюдала протоколы разрешения конфликта.



Кроме того, российские самолеты Су-35 увеличили свое присутствие в Сирии вблизи сил США. Это случалось два десятка раз за последние месяцы. Если добавить к иранским угрозам, становится ясно, что силы США, численность которых, согласно официальным источникам, составляет всего около 600 человек, сталкиваются с многочисленным давлением.



Глава CENTCOM назвал поведение России непрофессиональным и отметил, что в этом поведении есть “всплеск”. Учитывая, что США направляют оружие на Украину, неудивительно, что в Сирии существует напряженность там, где Россия и США действуют в непосредственной близости.