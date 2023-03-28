



"Устроим резню в северном Тель-Авиве". Арестован житель Рамле



Полиция арестовала жителя Рамле по подозрению в подстрекательстве к насилию и нападении на полицейского во время вчерашних ночных протестов.



Подозреваемый призывал к причинению вреда демонстрантам против правовой реформы в группе Telegram и писал: "Нам нужно делать акции, как цейтнот, и все подпольно и тихо. Организуйте боевые отряды, выдвигайтесь в направлении Тель-Авива или Иерусалима. В конце недели мы начнем резать их там, в северном Тель-Авиве".



Полиция будет просить продлить срок его содержания под стражей на слушаниях в магистратском суде Ришон Ле-Циона.