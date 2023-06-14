



Устав Кнессета допускает избрание второго кандидата в комиссию через месяц

Поскольку в бюллетенях для голосования остались только депутаты Тали Готлиб и Карин Эльхарар, вполне возможно, что законодатели изберут одного, обоих или ни одного из них в состав комиссии по отбору судей.



Источник, знакомый с ситуацией, подтверждает, что устав Кнессета допускает ситуацию, при которой только один из двух депутатов будет избран сегодня, а второе открытое место будет определено через 30 дней.



Несколько оппозиционных партий поддерживают Эльхарар, которой для избрания нужно набрать больше голосов “за”, чем “против”. Но поскольку коалиция имеет большинство в 64 места, ее избрание не гарантировано.



