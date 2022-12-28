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"Успокоить общество". Президент Герцог встретился с Бен-Гвиром
28.12.2022 11:10 Аркадий Бочаровский

"Успокоить общество". Президент Герцог встретился с Бен-Гвиром


Президент Ицхак Герцог провел необычную встречу с назначенным министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и призвал его “работать для успокоения общества”. 

В заявлении офиса президента говорится, что Герцог призвал Бен-Гвира "быть внимательным и усвоить критику, звучащую вокруг подозрений в расизме, об отношении к различным группам общества, и особенно ту, которая касается ЛГБТ-сообщества и арабского населения". 

Бен-Гвир, со своей стороны рассказал Герцогу, что в последние дни он разговаривал со своими друзьями из религиозного сионизма, которые призывают к отмене дискриминационных законов, и говорят, что у них нет намерения исключить или навредить определенным группам населения.

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