



Успейте до следующей атаки: Ультраправые министры обвиняют Галанта в теракте

Несколько ультраправых министров возлагают вину за теракт на юге близ Хеврона на министра обороны Йоава Галанта и призывают его вновь установить широкомасштабные военные блокпосты по всей территории.



“Очередная кровавая атака стала возможной только из-за отсутствия решения. Дороги в Иудее и Самарии не должны быть зеленым светом для террора”, – заявила министр национальных задач Орит Струк из “Религиозного сионизма”. “Министр обороны, решение в ваших руках. Успейте до следующей атаки”.



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир из “Оцма Йегудит” также называет оборонную политику “слишком мягкой”. Он требует созыва заседания Военно-политического кабинета для решения вопроса о блокпостах.



“Мы находимся в эпицентре волны террора, и наша политика слишком снисходительна”, – говорит он.