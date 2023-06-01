



Условия въезда в Израиль для украинцев во время войны: что изменилось

Для всех граждан Украины действует тот же режим въезда в Израиль, который действовал раньше. По условиям безвизового режима в Израиль может приехать любой украинец. Об этом рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью РБК-Украина.



"Для всех украинцев в Израиле действует та самая система, которая и была раньше. У нас действует безвизовый режим и он работает, в этом смысле ничего не изменилось. Любой украинец имеет право приехать в Израиль без визы. Как и человеку из любого какой страны, Израиль имеет право отказать во въезде в точечных случаях. Отмечу, что это касается любой страны", – сказал он.



Одновременно Израиль продолжает принимать репатриантов.



"Из Украины могут приехать евреи и члены их семей: они приезжают в Израиль по закону "О возвращении". Такая возможность существует всегда. С началом войны Израиль принял несколько тысяч репатриантов. Сейчас, опять же, такой большой волны приезжающих нет", – отметил посол.



Согласно закону "О возвращении", в Израиль может вернуться каждый еврей в не зависимости от государства его проживания. Такой категории граждан необходимо обратиться в консульскую службу Израиля и государственное агентство НАТИВ и получить специальную визу.



Какие условия въезда в Израиль действуют сегодня



Для поездки в Израиль на общих основаниях (теми, кто не имеет права на репатриацию), нужен только действующий загранпаспорт (не обязательно биометрический). Также необходимо подготовить пакет документов, который подтвердит цель поездки. В частности, обратный билет, подтверждение бронирования в отеле или приобретение пакета туристических услуг, деньги, которых хватит на весь период пребывания в стране и медицинскую страховку.



Те, кто едет в Израиль к друзьям, родственникам или на лечение, должны предоставить именное приглашение с персональными и контактными данными принимающей стороны или больницы, а также обратный билет и средства.



Срок пребывания. "На общих основаниях, в частности с целью туризма, в Израиле украинцы могут оставаться на срок в течение трех месяцев с возможностью продления срока, если ситуация в Украине не стабилизируется. Дальнейшие обновления публикуются на сайте Посольства Украины в Государстве Израиль", – говорится на сайте VisitUkraine. today.



Обратите внимание. Решение о вашем допуске в страну принимает исключительно представитель пограничной службы Государства Израиль.



Во время острой фазы вторжения РФ в Украину в Израиль приехало около 15 тысяч беженцев. Они смогут безо всяких препятствий остаться в Израиле до конца войны, сказал посол накануне.