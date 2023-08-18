



Усиление ПВО Украины: Великобритания подписала три контракта на более $110 млн

В пятницу, 18 августа, Министерство обороны Великобритании объявило, что подписало три контракта для усиления противовоздушной обороны Украины на 90 миллионов фунтов стерлингов (114,5 миллиона долларов).



"Министерство обороны от имени Международного фонда для Украины (IFU) подписало три контракта на поставку в Украину средств противовоздушной обороны на сумму более £90 миллионов. Среди них – контракт стоимостью £56 миллионов с норвежской оборонной компанией Kongsberg по поставке антидронных систем и еще два контракта на обеспечение дополнительных возможностей ПВО", - говорится в сообщении, передает УНН.



Контракт с Kongsberg, как отмечается, "предусматривает закупку систем противодействия беспилотникам для обнаружения, отслеживания, уничтожения или подавления БПЛА".



Система CORTEX Typhon разработана для использования только двумя операторами. Ее можно быстро разворачивать и перемещать для максимальной эффективности, рассказали в Минобороны Британии.



Система, как отмечается, может работать отдельно или как часть интегрированной сети и использовать сложный набор датчиков, камер, радаров и электронного оборудования наблюдения, чтобы позволить ей физически уничтожать или подавлять дроны.



"Эти системы противовоздушной обороны достаточно гибкие для быстрого развертывания для защиты гражданского населения и инфраструктуры Украины, или для использования на линии фронта", - сказал министр обороны страны Бен Уоллес.



"В то же время в Украину поступит новая партия беспилотных летательных аппаратов аэроразведки, предназначенных для выполнения задач на суше и на море. Вооруженные силы Украины уже начали подготовку по их использованию. Общее количество составит более 100 беспилотников", - отметили в министерстве.



"Великобритания по-прежнему полностью привержена поддержке Украины. £2,3 миллиарда уже выделено на дальнейшую военную поддержку в 2023 году, а дополнительные боеприпасы и оборудование будут доставлены в ближайшие месяцы. Дальнейшая помощь правительства Великобритании продолжается также в форме гуманитарной и экономической помощи", - указали в МО Великобритании.