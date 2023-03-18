



Усиление давления: демонстранты готовятся к 11-й неделе протестов

Массовые протесты против попыток правительства ограничить судебную систему должна продолжится в субботу вечером, запланированы митинги в Тель-Авиве и десятках других мест по всей стране. Демонстрации станут 11-м протестом на выходных подряд с тех пор, как министр юстиции Ярив Левин объявил о плане лишения власти судов страны в пользу правящей коалиции, вызвав ожесточенную реакцию противников, которые считают, что этот шаг коренным образом изменит демократическую систему Израиля, устранив единственную реальную проверку неограниченного правила большинства.



В последние недели митинги нарастали, поскольку правительство тем не менее продвигало законопроект, в том числе на этой неделе, когда премьер-министр Биньямин Нетаниягу и другие министры моментально отвергли предложение президента Ицхака Герцога об альтернативной судебной реформе. Однако лидеры оппозиции поддержали план президента, назвав его “ не идеальным, но работоспособным”.



В своем заявлении Герцог предупредил , что страна балансирует на краю пропасти и рискует погрузиться в гражданскую войну.



Организаторы протестов запланировали главный субботний митинг, чтобы “усилить давление”, начиная с марша в 18:00 от Кикара Дизенгофа до центральной демонстрации на улице Каплан в Тель-Авиве в 19:00.



Главный митинг начнется с исполнения государственного гимна 13-летней Элияной Хают, которой на этой неделе запретили петь в шоу в региональном совете Мером ха-Галиль, потому что это оскорбит ультраортодоксального мужчину в аудитории. По словам организаторов, с одной из речей на центральной демонстрации выступит бывший глава Банка Израиля Якоб Френкель, ведущий экономист, возглавлявший Банк Израиля с 1991 по 2000 год и до недавнего времени возглавлявший JP Morgan Chase International.



Демонстрации за “спасение демократии” меньшего масштаба пройдут примерно в 120 других местах по всей стране, в том числе впервые в Ор-Акиве.

Ожидается, что полиция начнет перекрывать дороги в Тель-Авиве ближе к вечеру.

“Вместе мы победим”, – говорится в объявлении к демонстрациям.

Судебная реформа вызвала резкую общественную критику и ожесточенное сопротивление по всему Израилю, вызвав массовые протесты и грозные предупреждения со стороны экономистов, юристов, ученых и сотрудников службы безопасности. Ряд опросов показал, что закон в целом непопулярен среди населения.