



Ушел в неуправляемый полет: Минобороны РФ о сбитом беспилотнике США

Российского посла вызвал Государственный департамент США из-за инцидента со сбитым над Черным морем дроном. Американцы планируют высказать "решительные возражения" по поводу поведения РФ.



Такое заявление сделал представитель Госдепартамента Нед Прайс.



Ответ Министерства обороны России на инцидент не заставил себя ждать.



“Утром 14 марта в районе Крымского полуострова был зафиксирован полет американского БПЛА в направлении государственной границы Российской Федерации. Полет беспилотника США совершался с выключенными транспондерами с нарушением границ района режима использования воздушного пространства”, – заявили в ведомстве. “После обнаружения американского беспилотника в воздух были подняты истребители".



Также в Министерстве обороны РФ добавили, что “в результате резкого маневрирования беспилотник США перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью”.



По информации министерства, российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и без проблем вернулись на аэродром базирования.