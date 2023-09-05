



"Ушедший в отставку" директор Гимназии Герцлия передумал и хочет вернуться



Скандал вокруг попытки превратить “первую еврейскую школу” - Гимназию Герцлия в центр отказа от службы в ЦАХАЛе “до окончания оккупации” продолжает раскручиваться и принял неожиданный оборот.



Директор Гимназия Герцлия д-р Зеев Дагани, объявивший о своей отставке после того, как наблюдательный комитет школы отменил мероприятие, на котором ученики и выпускники этой и других средних школ планировали опубликовать письмо в поддержку отказа от призыва в ЦАХАЛ передумал. Дагани попросил вечером 4 сентября отменить свою отставку - но это зависит не только от него, и не исключено, что он столкнется с трудностями.



В письме профессору Йораму Данцигеру, председателю наблюдательного комитет Герцлии, он объяснил, что "в свете обращения более 1500 родителей, сотен учеников и большинства учителей, которые связались со мной, я очень хочу продолжать руководить средней школой в условиях свободы выражения позиций и мнений и радости обучения после глубоких размышлений, что я и сделал, моя совесть не позволяет мне поступить иначе". Дагани добавляет: "Я был бы признателен, если бы Вы расценили это уведомление как отмену моей просьбы о прекращении работы в качестве директора гимназии".



Однако немедленного согласия на его письмо не последовало, и профессор Данцигер ответил ему, что "как председатель наблюдательного комитета гимназии, я подтвердил в своем письме к Вам от сегодняшнего утра получение Вашего сообщения о Вашей просьбе прекратить работу в качестве директора гимназии. Сегодня вечером во втором письме Вы сообщили членам наблюдательного комитета, что хотите отозвать свое заявление об отставке, но после того, как Вы заявили о своей отставке и она была одобрена, Вы не можете в одностороннем порядке принять решение об отзыве своего заявления об отставке."



В своем письме Данцигер обосновал причины увольнения и написал: "Ваше заявление об уходе с должности было сделано в свете решения наблюдательного комитета не утверждать проведение конференции, призывающей к отказу от службы в ЦАХАЛе, на территории гимназии. речь идет о конференции, проведение которой Вы одобрили, не поставив в известность членов наблюдательного комитета. Более того, несмотря на решение наблюдательного комитета, Вы сочли нужным принять участие в конференции, которая состоялась вчера днем, и даже выступили в поддержку ее организаторов и их инициативы".



Следует отметить, что с момента отставки родители учеников школы призвали председателя комитета Данцигера и ушедшего в отставку директора гимназии Дагани урегулировать свои разногласия - ради того, чтобы Дагани продолжал оставаться директором школы. Вчера, через несколько часов после объявления об отставке, десятки учеников вышли на демонстрацию в поддержку директора. Сам Дагани явился ближе к концу демонстрации и заявил, что поддержка учеников заставила его пересмотреть свое решение об отставке.

