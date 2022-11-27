



USFK разместит региональное командование космических сил США в Южной Корее

Министерство обороны США планирует открыть командование Космических сил под эгидой USFK. USSF планирует интегрировать эту структуру в свою организацию к концу этого года.



Командование в Южной Корее станет вторым штабом космического командования США, который будет запущен за пределами материковой части США после гавайского, созданного под управлением Индо-Тихоокеанского командования.



Ожидается, что это позволит USFK обнаруживать и отслеживать аппараты, летящие в экзосферу, чтобы противостоять запуску межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками Северной Кореей на материковую часть США.



По прогнозам, новый корпус USFK будет меньше, чем командование на Гавайях, которое насчитывает около 20 человек. Новое командование будет связано с Космическими силами США и Космическими силами США в Индо-Тихоокеанском регионе через военную сетевую систему, известную как C4i, для обмена информацией в режиме реального времени о ядерной и ракетной деятельности Северной Кореи.



Также сообщается, что США намерены создать к концу 2022 года дополнительный штаб в рамках Центрального командования, отвечающий за Ближний Восток.