Урсула фон дер Ляйен в "Рафиах": жителям Газы нужно увеличить помощь

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила 18 ноября египетский контрольно-пропускной пункт "Рафиах", через который проводится эвакуация жителей Газы и иностранцев.



"Мы все согласны с тем, что палестинскому народу в Газе необходимо получать больше помощи", - сказала она.



По словам фон дер Ляйен, предоставляется дополнительная логистическая поддержка Египту и поддерживаются усилия по поиску дополнительных маршрутов.

