



Урсула фон дер Ляйен предложила пересмотреть бюджет ЕС

Урсула фон дер Ляйен озвучила прессе причины, по которой она предлагает провести пересмотр бюджета ЕС на следующий год.

In times of upheaval we must act in a resolute, united way:



On Ukraine



On the terrible attack by Hamas terrorists against Israel, the impact on Palestinians and on the wider region.



On managing migration



All this needs funding, as we proposed with our revision of the EU… pic.twitter.com/7WHsFyvA1B — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 26, 2023

Главной причиной продолжает оставаться военная агрессия России против Украины.



Новой проблемой стало чудовищное нападение ХАМАС на Израиль, которое повлекло за собой гуманитарную проблему в Газе.



Кроме всего, Европу накрывает новая миграционная волна. Однако военные действия в Израиле наконец-то показали всему миру, как широко распространился радикальный ислам. Толпы исламистов осаждают города всего мира, поощряя зверства террористов и раскачивая антисемитские настроения.