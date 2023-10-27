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Урсула фон дер Ляйен предложила пересмотреть бюджет ЕС
27.10.2023 09:15 Катя Шульц

Урсула фон дер Ляйен предложила пересмотреть бюджет ЕС

Урсула фон дер Ляйен озвучила прессе причины, по которой она предлагает провести пересмотр бюджета ЕС на следующий год.


Главной причиной продолжает оставаться военная агрессия России против Украины.

Новой проблемой стало чудовищное нападение ХАМАС на Израиль, которое повлекло за собой гуманитарную проблему в Газе.

Кроме всего, Европу накрывает новая миграционная волна. Однако военные действия в Израиле наконец-то показали всему миру, как широко распространился радикальный ислам. Толпы исламистов осаждают города всего мира, поощряя зверства террористов и раскачивая антисемитские настроения.
 

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