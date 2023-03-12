



Уровень смертности в регионах РФ намного выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге

Уровень смертности в регионах РФ намного выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, сообщают в британской разведке.



В Минобороны Великобритаании отмечают, что эти два богатейших города России остались относительно невредимы в плане численности населения. Особенно это касается семей элит страны. Так, 21 февраля 2023 года во время выступления путина в первых двух рядах аудитории находились высокопоставленные российские чиновники. Известно, что ни один из них не имеет детей, служащих в армии.



В разведке отмечают, что вероятно, во многих восточных регионах смертность в процентном соотношении в 30 и более раз выше, чем в Москве, причем иногда больше всего страдают этнические меньшинства. Так, в Астрахани около 75% жертв приходится на казахские и татарские меньшинства.



В Минобороны Британии считают, что вопрос изоляции элит российского общества будет главное задачей на фоне попыток решить проблему дефицита личного состава армии РФ.

