



Уроки войны в Украине: Беларусь намерена создать собственные беспилотники

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении создать "отечественный беспилотник.



Об этом он сказал во время встречи с председателем президиума национальной академии наук Беларуси.



"Что очень актуально, об этом будем и в пятницу говорить, это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты? Они очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине", – приводятся слова Лукашенко на сайте президента.