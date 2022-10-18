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Уроки войны в Украине: Беларусь намерена создать собственные беспилотники
18.10.2022 18:24 Александр Юзовский

Уроки войны в Украине: Беларусь намерена создать собственные беспилотники

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении создать "отечественный беспилотник.

Об этом он сказал во время встречи с председателем президиума национальной академии наук Беларуси. 

"Что очень актуально, об этом будем и в пятницу говорить, это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты? Они очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине", – приводятся слова Лукашенко на сайте президента.

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