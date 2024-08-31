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Управление Центробанка Ливии бежало из страны вместе с семьями
31.08.2024 12:01 Катя Шульц

Управление Центробанка Ливии бежало из страны вместе с семьями

Глава центрального банка Ливии Садик аль-Кабир заявил, что он вместе с другими топ-менеджерами банка были вынуждены бежать из страны, чтобы “спасти свои жизни” от возможных нападений вооруженных милиций. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times.

“Милиции угрожают и пугают сотрудников банка, а иногда похищают их детей и родственников, чтобы заставить их идти на работу”, - прокомментировал Кабир происходящее по телефону.

Попытки временного премьер-министра Абдулхамида аль-Дбейбаха заменить правление Центрабанка, по мнению аль-Кабира, были незаконными. Эти действие шли вразрез с соглашениями ООН о контроле над центральным банком.

На фоне и без того нестабильной политической ситуации в Ливии, управленческий кризис вокруг контроля над Центральным банком Ливии создал еще один очаг напряженности.

 

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