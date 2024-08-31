



Управление Центробанка Ливии бежало из страны вместе с семьями

Глава центрального банка Ливии Садик аль-Кабир заявил, что он вместе с другими топ-менеджерами банка были вынуждены бежать из страны, чтобы “спасти свои жизни” от возможных нападений вооруженных милиций. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times.



“Милиции угрожают и пугают сотрудников банка, а иногда похищают их детей и родственников, чтобы заставить их идти на работу”, - прокомментировал Кабир происходящее по телефону.



Попытки временного премьер-министра Абдулхамида аль-Дбейбаха заменить правление Центрабанка, по мнению аль-Кабира, были незаконными. Эти действие шли вразрез с соглашениями ООН о контроле над центральным банком.



На фоне и без того нестабильной политической ситуации в Ливии, управленческий кризис вокруг контроля над Центральным банком Ливии создал еще один очаг напряженности.



