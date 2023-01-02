



Уполномоченный по коронавирусу о "нездоровом посыле" Смотрича

Уполномоченный по коронавирусу профессор Салман Зарка дал интервью в утренней программе канала КАН и прокомментировал заявление министра финансов Бецалеля Смотрича об отмене налога на напитки, содержащие сахар, и налога на одноразовую посуду.



Зарка сказал, что: "Я думаю, что отмена налога в качестве первого шага является слишком поспешной, а отмена налога без выделения бюджета на информационно-просветительскую работу, на образование, к сожалению, в самом начале несет нездоровый посыл".



Профессор Зарка добавил: "Не все должно быть принудительным, элементы диалога с общественностью и культурная адаптация - это, безусловно, один из способов, я думаю, что все инструменты должны быть использованы, и, безусловно, этот инструмент налога на сахаросодержащие напитки - это инструмент, который адаптируется в других странах мира".





Зарка сказал об ультраортодоксальном секторе: "Я понимаю, что израильская культура - это другая культура, поэтому необходимо адаптировать ее к арабскому и ультраортодоксальному населению, как мы сделали в Короне, потому что необходимо учитывать элементы их культур, а не только элементы принуждения".