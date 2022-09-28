



Уполномоченная по правам ребенка: дети из Мариуполя говорили гадости про Путина



BBC опубликовал материал о бурной деятельности “уполномоченной по правам ребенка”, Марии Львовой-Беловой.



Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о том, как сирот из Мариуполя в новых семьях учат любить Россию. Детей не хотят возвращать их законным представителям, несмотря на требования Украины.



По словам Львовой-Беловой, этим летом в Подмосковье привезли 30 детей, которых "нашли в подвалах" Мариуполя. Их отношение к России в тот момент было резко отрицательным. "Когда мы их привезли на территорию Московской области, чтобы они немножечко восстановились, началась история, что они негативно отзывались о президенте [Путине], говорили всякие гадости, пели гимн Украины, "Слава Украине" и все такое", — рассказала уполномоченная вчера 27 сентября на выступлении в Общественной палате.



Однако, вскоре после того, как дети были переданы под опеку в приемные семьи в России (одного их них взяла лично Львова-Белова), отношение детей, по ее словам, быстро поменялось: "Мы начали спрашивать ребят: "Вот вы говорите, Россия плохая. Ну хорошо, пусть Россия будет плохая, у вас есть возможность сейчас вернуться", — пересказывала в своей речи уполномоченная. — Никто из детей не захотел возвращаться, все сказали: "Нам здесь очень хорошо". Поэтому да, есть вот этот некий какой-то негатив, может быть, в начале, но потом он преобразуется в любовь к России".



Украина неоднократно заявляла, что вывоз детей из оккупированных территорий в Россию и передача их в семьи — это депортация и геноцид. Конвенция о предупреждении геноцида действительно считает таковым "насильственную передачу детей одной национальной группы в другую".

