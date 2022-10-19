



Уоллес отправился с таинственной поездкой в США на фоне эскалации со стороны РФ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 18 октября срочно отправился в Вашингтон.

По данным Sky news, он намерен был поговорить с коллегами об "общих проблемах безопасности", включая ситуацию в Украине.

Он в последнюю минуту отменил выступление в британском парламенте и вылетел в США.

По данным издания, скрытный характер поездки и ​​комментарий министра Вооруженных Сил Великобритании Джеймса Хиппи, который сказал, что разговоры Уоллеса были "невероятными", предполагают, что на встречах обсуждаются особенно деликатные и серьезные вопросы.

Поездка главы оборонного ведомства происходит на фоне того, что Великобритания, США и другие союзники по НАТО внимательно наблюдают за войной России в Украине на фоне опасений, что президент РФ Владимир Путин может еще больше усилить свои атаки и даже прибегнуть к ядерному удару.

Источник в минобороны Великобритании отказался предоставить какие-либо конкретные подробности.

"Министр обороны находится в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы обсудить общие проблемы безопасности, включая Украину. Он посетит своего коллегу в Пентагоне и высокопоставленных лиц в Белом Доме", - сказал он.

Пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер сделал аналогичное заявление.

"Сегодня он здесь, чтобы обсудить ситуацию в Украине и совместные усилия США и Великобритании по поддержке Украины, а также вновь подтвердить трансатлантические связи и сотрудничество, которое наши две страны разделяют, когда речь идет о таких вопросах, как Россия", - сказал он.

В интервью Sky news Хиппи дал понять, что дискуссии были особенно серьезными.

"Мы здесь, в министерстве обороны, делаем хорошую работу по обеспечению безопасности нашей страны в период невероятной глобальной нестабильности", — отметил он.