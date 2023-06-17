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UNRWA возобновляет работу после забастовки
17.06.2023 13:43 Алина Груднева

UNRWA возобновляет работу после забастовки

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) возобновляет свою работу после массовой многомесячной забастовки.

По данным арабских СМИ, объявление о возобновлении оказания услуг было сделано в пятницу.

По данным UNRWA, команды агентства готовят объекты к возвращению к своей обычной деятельности. Ожидается, что это произойдет на следующей неделе. Уточняется, что возобновление услуг в сфере образования и медицины является приоритетом.

"Как только подготовка будет завершена, объекты будут открыты для обслуживания, некоторые — уже завтра", — сказано в заявлении.

Забастовка началась из-за дефицита финансирования. В январе агентство обратилось за финансовой помощью в размере 1,6 миллиарда долларов, предупредив о стремительном росте расходов и сокращении ресурсов.

Генкомиссар Филипп Лаззарини заявил в прошлом месяце, что в этом году взносы значительно сократятся.

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