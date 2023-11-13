



UNRWA прекратит работать в Газе через 48 часов и объясняет, почему

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам прекратит все операции в Газе максимум через 48 часов.



Об этом говорится в официальном заявлении главы UNRWA в Газе Томаса Уайта.



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Он пояснил, что все операции агентства будут прекращены из-за дефицита топлива.



"Гуманитарная операция в Газе будет остановлена в ближайшие 48 часов, поскольку в Газу не разрешено ввозить топливо", - сказал он.



Что примечательно, ранее Армия обороны Израиля предоставила топливо больнице Шифа, которая считается одним из центром оперативной деятельности ХАМАСа. Оно было привезено для оперативных медицинских целей. По данным ЦАХАЛа, ХАМАС помешал больнице получить топливо.