



UNRWA получило топливо, но "этого мало"

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам получило обещанное Израилем топливо.



По словам главы UNRWA Филиппа Лаззарини, тем не менее, для продолжения работы агентства его нужно гораздо больше.



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"Этого совсем не достаточно, чтобы обеспечить бесперебойную работу установок для опреснения воды, канализационных насосов, больниц, водяных насосов в убежищах, грузовиков с гуманитарной помощью, машин скорой помощи, пекарен и сетей связи", - сказал Лаззарини.



По его словам, нельзя допускать до того, чтобы гуманитарным организациям приходилось принимать "тяжелые решения".