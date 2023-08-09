



Университеты открыли трудовой спор, чтобы подготовить забастовку против реформ

Еврейский университет в Иерусалиме, Технион, Тель-Авивский университет, Хайфский университет и Открытый университет в среду объявили о трудовом споре, чтобы подготовиться к возможной забастовке в знак протеста против судебной реформы.



Научный институт Вейцмана, Университет Бен-Гуриона и Университет Бар-Илана также продвигают аналогичные шаги.



“Академия стоит в авангарде борьбы за сохранение демократии и призывает другие организации в государственном и частном секторах подготовиться к остановке экономики, если правительство посмеет не подчиниться закону и постановлению БАГАЦа”, – заявило Движение протеста академического сообщества в среду, 9 августа.