



Уничтожение штаб-квартиры ГУР в Киеве – разве это не ответ?

Президент РФ Владимир Путин во время разговора с "военкорами" обвинил Запад в развязывании войны на Донбассе в 2014 году. Российский диктатор также возложил ответственность на западные страны за то, что России "пришлось" вмешаться, чтобы закончить конфликт военным способом.



"Уничтожение штаб-квартиры ГУР в Киеве – разве это не ответ [на преодоление "красных линий"]? Мы и дальше будем избирательно работать, не как эти придурки, которые лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Мы избирательно будем продолжать", – заключил Путин.



Отметим, что ночью 13 июня войска РФ нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Взрывы звучали в ряде городов - Кривом Роге, Киеве, Харькове, Днепре. В Кривом Роге в результате воздушной атаки "высокоточных чудовищ" есть погибшие - одна из ракет влетела в пятиэтажный жилой дом, в результате чего есть и погибшие, и пострадавшие.



Путин также заявил, что вводить в стране военное положение нет необходимости.



Кроме того, Путин заявил, что российская армия "постепенно, методично занимается демилитаризацией Украины".



"Демилитаризация Украины" проходит на фоне сообщений о том, что США готовят для Украины новый пакет военной помощи. В него войдут боевые бронированные машины Stryker, БМП Bradley и боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS.