



Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата

Представителя посольства России в Румынии объявили персоной нон грата.



"Министерство иностранных дел сообщает, что румынская власть решила объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя посольства Российской Федерации в Бухаресте, который был информирован об вышеуказанное решение приказом министра иностранных дел Богдан Ауреску", - пишет пресс-служба Министерства иностранных дел Румынии.



Кроме того, министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску отметил, что посольство РФ было проинформировано о таком шаге.



"Решение принято с учетом несовместимости деятельности указанного представителя с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - сообщили в МИД.