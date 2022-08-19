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Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата
19.08.2022 19:08 Александр Юзовский

Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата

Представителя посольства России в Румынии объявили персоной нон грата.

"Министерство иностранных дел сообщает, что румынская власть решила объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя посольства Российской Федерации в Бухаресте, который был информирован об вышеуказанное решение приказом министра иностранных дел Богдан Ауреску", - пишет пресс-служба Министерства иностранных дел Румынии.

Кроме того, министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску отметил, что посольство РФ было проинформировано о таком шаге. 

"Решение принято с учетом несовместимости деятельности указанного представителя с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - сообщили в МИД.

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