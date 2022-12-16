



"Умственно отсталые хулиганы". Зам. мэра Иерусалима о ранении женщины

Заместитель мэра Иерусалима Арье Кинг призывает к поимке ультраортодоксов, которые мусорным баком тяжело ранили проходившую мимо женщину во время бурной демонстрации в столице.



"Мать была раздавлена мусорным баком, который запустили хулиганы, слабоумные преступники и вспыльчивые люди. Пришло время расправиться с ними железным кулаком, совершать рейды в их дома, вытаскивать их из постелей на глазах у жен или родителей. Как человек, который сам пострадал в результате неконтролируемого и иррационального насилия, и как выборный чиновник в Иерусалиме, я молюсь, чтобы ультраортодоксальная общественность вышла на борьбу с бунтовщиками", - сказал Кинг.