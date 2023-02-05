



Умер изгнанный экс-президент Пакистана

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф скончался на 80-м году жизни в Дубае.



По данным The Guardian, он умер в госпитале.



Мушарраф проживал в изгнании в ОАЭ с 2016 года. Уточняется, что у него был амилоидоз. Эта болезнь связана с нарушением белкового обмена в организме.



Мушарраф был президентом Пакистана в 2001-2008 годах. Против него возбудили уголовное дело по обвинению в госизмене из-за введения режима ЧС и приостановки действия конституции. В конце 2019-го он был заочно приговорен к смертной казни. Позже приговор был отменен.