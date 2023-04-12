



Умер доверенное лицо Путина Эдуард Багиров

В России на 48-м году жизни скончался блогер, писатель и доверенное лицо президента РФ Владимира Путина на выборах в 2012 году Эдуард Багиров.



Информацию о его смерти подтвердила Маргарита Симоньян.



"Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком. Талантливый, дерзкий, борзый даже, мужик настоящий, любящий жизнь - даже слишком, как оказалось, - ты теперь хоть поспишь, друг. А мы знаем, что будем перечитывать сегодня и какие приключения вспоминать", - написала она.



По словам источника Varlamov News, Багиров пролежал в коме в течение последней недели. Более того, у него отказали органы. Диагноз не раскрывается.



В России он был известен благодаря романам "Гастарбайтер", "Любовники", "Идеалист". Более того, Багирова называют доверенным лицом Путина на выборах. Также в 2016 году он баллотировался в Госдуму и работал на радио "Спутник".



Что примечательно, в 2015 году Багиров был приговорен к пяти годам тюрьмы за организацию массовых беспорядков в 2009 году в Молдове.

