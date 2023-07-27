



Умер брат лидера ОАЭ: Нетаниягу и Ганц выразили соболезнования

На 58-м году жизни скончался младший брат лидера Объединенных Арабских Эмиратов Саид бен Заид Аль Нахайян.



Это случилось 27 июля.



Причина его смерти не раскрывается. По предварительным данным, у него были проблемы со здоровьем. В ОАЭ в связи с его кончиной объявлен трехдневный траур.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования, обращаясь к президенту ОАЭ: "Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной вашего брата. Да найдете вы утешение в его памяти и пусть вы и ваша семья не будете знать больше печали".



Председатель "Махане-Мамлахти" Бени Ганц также присоединился к Нетаниягу: "Мои глубочайшие соболезнования президенту и его семье в связи с кончиной шейха Саида бин Заида Аль Нахайяна. Пусть семья найдет утешение в его памяти", — сказал Ганц.