



Умань: хасиды пригласили Зеленского помолиться за победу в войне

В Умани по случаю Рош ха-Шана прошла массовая молитва за мир в Украине.



По данным украинской телерадиокомпании "Суспильне", хасиды призвали присоединиться к молитве президента страны Владимира Зеленского, чтобы ускорить завершение войны.



"Если Владимир Зеленский хочет, чтобы украинские люди, украинские военные победили в этой войне, пусть приезжает сюда и молится Богу. И вам обещаю я, и раввин Нахман обещает – вы выиграете войну", – сказал один из паломников журналистам.



Утром по оценкам Объединенной еврейской общины Украины к молитве присоединились более 10 тысяч брацлавских хасидов.