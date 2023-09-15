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Умань: хасиды пригласили Зеленского помолиться за победу в войне
15.09.2023 19:28 Алина Груднева

Умань: хасиды пригласили Зеленского помолиться за победу в войне

В Умани по случаю Рош ха-Шана прошла массовая молитва за мир в Украине.

По данным украинской телерадиокомпании "Суспильне", хасиды призвали присоединиться к молитве президента страны Владимира Зеленского, чтобы ускорить завершение войны.

"Если Владимир Зеленский хочет, чтобы украинские люди, украинские военные победили в этой войне, пусть приезжает сюда и молится Богу. И вам обещаю я, и раввин Нахман обещает – вы выиграете войну", – сказал один из паломников журналистам.

Утром по оценкам Объединенной еврейской общины Украины к молитве присоединились более 10 тысяч брацлавских хасидов.

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