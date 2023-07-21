



Ультраправые лидеры коалиции резервистам-отказникам: Мы не сдадимся

В пятницу высокопоставленные представители коалиции выступили с критикой отказа более 1000 военнослужащих израильских ВВС нести добровольческую службу в резерве в знак протеста против судебной реформы.



Чиновники заявили, что их протест равносилен попытке военного переворота, пишет The Times of Israel.



Министр финансов Бецалель Смотрич написал открытое письмо протестующим ВВС, котором он призвал их отказаться от своей “ошибки”, которая может нанести серьезный ущерб стране.



Другие крайне правые законодатели использовали гораздо более воинственные формулировки против пилотов.



Они утверждали, что правительство не позволит им взять себя в заложники и будет продвигаться вперед с принятием первого законопроекта о реформе на следующей неделе.



В своем письме Смотрич заявил: “Страна, которая подчиняется угрозам генералов, на самом деле будет страной, управляемой военной хунтой”.

В пятничном письме Смотрич начал с того, что подчеркнул, что “любит” ЦАХАЛ, в том числе тех, кто решил присоединиться к последнему протесту подразделения.



“Убежден, что, как и я, абсолютное большинство жителей Израиля любят, лелеют и ценят те десятилетия, которые вы вложили большую часть своего времени и таланта в обеспечение безопасности Израиля. Мы вам обязаны и действительно не можем и не хотим обходиться без вас”, — написал Смотрич.

"Но вы нужны нам так же, как механики, пехотинцы и бронетанковые войска, как технические работники и учителя, фермеры и поселенцы, жители городов и деревень, религиозные, светские и ультраортодоксы", - продолжил министр финансов.



Он ясно дал понять, что выступает против недавних нападок на протестующих пилотов со стороны сторонников судебной реформы: “Но, сказав это, я думаю, что вы совершаете горькую ошибку, и вы должны пересчитать свой маршрут”.



Крайне правый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир был гораздо более прямолинеен, заявив в своем заявлении: “Цель письма отказников — взять в заложники правительство Израиля и навязать ему политическую позицию меньшинства, которое считает, что страна принадлежит им, поскольку они попирают народную армию и нарушают волю людей, которые дали правительству мандат на реформирование правовой системы”.



“Мы не поддадимся этой опасной попытке создать хаос, чтобы армия, которая в демократической стране подчиняется правительству, была той, которая прогибает правительство, — сказал он. - С божьей помощью мы примем запрошенную поправку судебной системы, начиная с законопроекта о разумности, но это только начало!”



Депутат Кнессета Альмог Коэн от партии Бен-Гвира “Оцма Иегудит” был столь же прямолинеен в своем ответе, назвав пилотов “презренными отказниками”, которые “усиливают врага”.



“Капитуляции не будет, — заявил Коэн. - Мы откроем курс пилотов и Отряд 8200 для мальчишек с периферии… как и должно было случиться давным-давно. Мы не поддаемся протекционизму”.



Министр экономики Нир Баркат из партии “Ликуд” заявил, что “те, кто предпочитает отказываться от службы и готовы пренебречь безопасностью Государства Израиль, не заслуживают носить униформу ЦАХАЛа”.



“Поколения евреев мечтали о создании независимого государства для еврейского народа с силами обороны, которые предотвратили бы новый Холокост. Как офицер десантников, раненный в бою, потерявший товарищей по моему оружию и как человек, потерявший членов семьи в Холокосте, я говорю, что те, кто отказывается служить, отказываются от безопасности государства еврейского народа против наших врагов! Никакие политические дебаты не могут оправдать такой аморальный поступок. Допустимо протестовать, допустимо политическое несогласие, но нельзя пренебрегать безопасностью Израиля”, - отметил Баркат.



Представитель военного ведомства Даниэль Хагари ответил на письмо резервистов, заявив, что ЦАХАЛ изучает вопрос о подписантах и "соответствующим образом проанализирует смысл".



"Безопасность граждан государства Израиль зависит от военнослужащих постоянного и резервного состава, это лучшие представители нашего народа, и мы очень признательны им за их вклад", - говорится в заявлении Хагари.



В четверг генерал-майор Бар заявил, что ВВС Израиля продолжают работать в обычном режиме, несмотря на призывы резервистов не являться на службу в знак протеста против капитального ремонта, но добавил, что нынешняя дискуссия наносит большой ущерб, на исправление которого "уйдут годы".

