



Ультраортодоксы считают, что их в Израиле лишили гражданских прав

Заместитель спикера Кнессета Исраэль Эйхлер, выступая на собрании партии “Яадут а-Тора”, сказал: “Все, что у нас есть - это налоги на недвижимость и долги перед обществом. Мы находимся в стране, где у нас нет никаких прав”.



Кроме того, во время конференции, состоявшейся в Иерусалиме в конце месяца, Эйхлер также критиковал председателя своей партии, министра строительства и жилищного строительства Ицхака Гольдкнопфа, обвинив его в том, что: “Мы не строим для ультраортодоксальной общественности в Иерусалиме, Ашдоде и Бейт-Шемеше. В Бейт-Шемеше идет большая стройка, но там по-прежнему существуют серьезные проблемы”. За это высказывание Эйхлера подвергли критике свои же. Ведь за последнее время в результате коалиционных переговоров внутри ультраортодоксальных партий были проведены большие финансовые перечисления, а то, что деньги эти были изъяты из планирования для социальных сфер и безопасности, об этом ни Эйхлер, ни Гольдкнопф не дают себе труда задуматься.



Эйхлер стал настолько одиозной фигурой, что уже стал предметом анекдотических шуток со стороны коллег по Кнессету. Так депутат Кнессета Юлия Малиновская написала в своем Твиттере: “Я хочу купить билет на стенд-ап депутата Эйхлера. Кто-нибудь знает, где можно купить билет?”