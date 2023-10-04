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Ультраортодоксальный депутат Кнессета Исраэль Эйхлер: “У нас нет прав” в Израиле
04.10.2023 20:37 Наталья Богинская

Ультраортодоксальный депутат Кнессета Исраэль Эйхлер: “У нас нет прав” в Израиле

Депутат ультраортодоксальной партии "Яхадут-ха-Тора" утверждает, что он и его избиратели “не имеют никаких прав” в Израиле.

“Мы находимся в стране, в которой у нас вообще нет прав. Все, что у нас есть, – это платить налоги, налоги на имущество и долги перед обществом”, – заявил депутат Кнессета Исраэль Эйхлер на мероприятии партии.

Эйхлер также раскритиковал министра жилищного строительства Ицхака Гольдкнопфа, который возглавляет "Яхадут-ха-Тора".

“Они строят не для харедим”, – обвинил его Эйхлер.
 

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