



Ультраортодоксальные партии требуют полного освобождения от службы в ЦАХАЛе

Лидеры коалиции завершили совещание, посвященное закону об освобождении студентов ешив от призыва на военную службу. По данным СМИ, что не удалось преодолеть свои разногласия по законопроекту.



Согласно сообщениям 12 канала, стороны договорились продолжить переговоры по этому вопросу, привлекая к ним меньше внимания, а премьер-министр Биньямин Нетаниягу опасается, что общие исключения для ультраортодоксов могут подлить масла в огонь продолжающихся протестов против судебной реформы.



Телеканал также сообщает, что партии харедим продолжали требовать, чтобы их община была полностью освобождена от военной службы, и дали понять Нетаниягу, что они не будут поддерживать продвижение других законопроектов, пока исключения не будут приняты в качестве закона.



Сообщается, что ультраортодоксальные фракции также настаивали на том, чтобы законопроект был принят таким образом, чтобы защитить его от проверки БАГАЦ.



