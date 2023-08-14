



Ультраортодоксальные партии не идут на компромисс по воинской повинности

Ультраортодоксальные партии отказываются идти на компромисс по законопроекту, освобождающему учащихся ешив от службы в армии, несмотря на просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



По данным ивритских СМИ, Нетаниягу 13 августа беседовал с председателем партии "Яхадут-ха-Тора" Ицхаком Голдкнопфом и председателем партии ШАС Арье Дери, чтобы договориться о "более мягком" варианте предложенного законопроекта из-за давления со стороны военных. Голдкнопф отказался идти на уступки, а Дери попытался достичь компромисса или отложить принятие законопроекта, пишет Haaretz.



Партия "Ликуд" опровергла эти сообщения, опубликовав поздно вечером заявление, в котором говорится, что сообщения о разговоре между премьером и лидерами ультраортодоксальных партий по поводу законопроекта "просто не соответствуют действительности".



Законопроект, который коалиция планирует продвинуть в ходе предстоящей зимней сессии Кнессета, предусматривает снижение возраста освобождения от призыва с 26 лет до 21 года. Ожидается, что законопроект будет принят в форме Основного закона, что сделает его не подлежащим судебному пересмотру.



