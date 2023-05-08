



Ультиматум Яира Лапида Элиезеру Штерну



Приближаются выборы в местные органы власти, и несколько членов Кнессета обдумывают свои дальнейшие шаги, среди них член Кнессета от партии "Еш Атид" Элиезер Штерн, который рассматривает возможность баллотироваться на пост мэра Хайфы.



Возглавив оппозицию, председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид поставил условие для всех, кто заинтересован в том, чтобы его партия участвовала в выборах в местные органы власти.



Согласно публикации политического репортера газеты "Исраэль хайом" Амира Эттингера, Лапид поставил условие для Штерна, который намерен баллотироваться на пост мэра Хайфы: он должен уйти из Кнессета после выдвижения своей кандидатуры в обмен на получение финансирования от партии. Условие также распространяется на члена Кнессета Орну Барбивай, которая рассматривает возможность баллотироваться на пост мэра Тель-Авива, и на любого, кто будет баллотироваться в местные органы власти от партии "Еш Атид".

