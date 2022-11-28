



Ультиматум ШАС Ликуду

Высшие должностные лица ШАС ясно дают понять, что пока не будет принят закон, позволяющий председателю партии Арье Дери быть назначенным на пост министра, никакого приведения к присяге нового правительства не будет.



Об этом сообщает радио Решет Бет. По словам этих высокопоставленных чиновников, членам Ликуда было разъяснено, что только после окончательного утверждения закона, то есть во втором и третьем чтении, можно будет провести церемонию присяги нового правительства в Кнессете, а не раньше.



Речь идет об изменении основного закона правительства, что требует обсуждения и законодательного процесса продолжительностью не менее нескольких дней - из-за того, что это основной закон утверждается в четырех чтениях, так как начинается он с предварительного чтения.



Согласно законопроекту, представленному членом МК Моше Арбелем из ШАС, в основной закон о правительстве будут внесены изменения, и будет установлено, что приговор о тюремном заключении влечет за собой дисквалификацию для должности министра - но только когда речь идет о реальном тюремном заключении, а не в случае условного наказания.