



Ультиматум партии религиозного сионизма Нетаниягу



Экстренное заседание министров религиозной сионистской партии было посвящено передаче оружия и бронетехники Палестинской автономии.



Министры выразили удовлетворение по поводу опубликованного Нетаниягу разъяснительного видео, в котором он отрицает дачу своего согласия на поставку оружия Палестинской автономии. Однако участники встречи дали понять, что больше не согласятся с тем, что они определяют как "политику Осло", которую проводит правительство, и настаивают на том, чтобы подход был, "как в соглашениях Авраама о мире ради мира".



Как стало известно газете Исраэль Хайом, во время встречи состоялся телефонный разговор между высокопоставленными членами окружения Нетаниягу и министрами партии религиозного сионизма. Они дали понять, что видео с разъяснениями Нетаниягу для них не конец истории и что если политика не изменится, то они предпримут “самостоятельные шаги”.



Источник газеты рассказал, что "в зале сидели министр Офир Софер, который очень серьезно пострадал во время беспорядков на могиле Йосефа в 1996 году в результате политики Осло, и министр Орит Струк, сын которого был ранен во время теракта в результате политики Осло по передаче оружия Палестинской автономии. Это не только национальная опасность, но и вещи, которые люди пережили самым личным образом, и они ни в коем случае не смирятся с ними Нетаниягу должен решить, продолжает ли он Осло или продолжает соглашения Авраама, которыми он так гордится, и по праву".



Источник добавил, что религиозный сионизм имеет свои инструменты для предотвращения продолжения "политики Осло" и будет их использовать. Он отказался уточнить подробности.