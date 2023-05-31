Ультиматум: оппозиция не получит представителя в комитете по назначению судей
Пленум Кнессета соберется через две недели, чтобы избрать своих представителей в Комитет по назначению судей.
Ликуд дал понять оппозиции, что если к этому времени не будет достигнуто соглашение по законопроекту о юридических консультантах и об “основании разумности”, то оппозиция не получит представительства в Комитете по отбору судей.
Вчера вечером телеканал КАН сообщил, что секретарь кабинета министров Йсси Фукс передал этот ультиматум оппозиции.