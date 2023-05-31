Новости » Политика
Ультиматум: оппозиция не получит представителя в комитете по назначению судей
31.05.2023 08:39 Аркадий Бочаровский

Ультиматум: оппозиция не получит представителя в комитете по назначению судей

Пленум Кнессета соберется через две недели, чтобы избрать своих представителей в Комитет по назначению судей. 

Ликуд дал понять оппозиции, что если к этому времени не будет достигнуто соглашение по законопроекту о юридических консультантах и об “основании разумности”, то оппозиция не получит представительства в Комитете по отбору судей.

 Вчера вечером телеканал КАН сообщил, что секретарь кабинета министров Йсси Фукс передал этот ультиматум оппозиции.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы