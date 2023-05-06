



Ультиматум лидеров протестов Ганцу и Лапиду



Протестующие против правовой революции проводят сегодня вечером (суббота) демонстрации в ряде городов Израиля.



Протесты проходят через два дня после "Дня равенства", в котором участвовало небольшое количество демонстрантов. Мероприятия проходят сегодня вечером с требованием достичь решений на переговорах по реформе.



Организаторы акции протеста намерены оказать давление на Яира Лапида и Бени Ганца и потребовать их выхода из переговоров по компромиссу с коалицией, если к четвергу не будет достигнут прорыв в переговорах. Они также заявили, что активизируют протест, если не будет достигнуто понимание относительно комитета по выбору судей.