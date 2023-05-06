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Ультиматум лидеров протестов Ганцу и Лапиду
06.05.2023 20:46 Аркадий Бочаровский

Ультиматум лидеров протестов Ганцу и Лапиду


Протестующие против правовой революции проводят сегодня вечером (суббота) демонстрации в ряде городов Израиля. 

Протесты проходят через два дня после "Дня равенства", в котором участвовало небольшое количество демонстрантов. Мероприятия проходят сегодня вечером с требованием достичь решений на переговорах по реформе. 

Организаторы акции протеста намерены оказать давление на Яира Лапида и Бени Ганца и потребовать их выхода из переговоров по компромиссу с коалицией, если к четвергу не будет достигнут прорыв в переговорах. Они также заявили, что активизируют протест, если не будет достигнуто понимание относительно комитета по выбору судей.

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