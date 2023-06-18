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Ультиматум Левина Нетаниягу
18.06.2023 10:05 Аркадий Бочаровский

Ультиматум Левина Нетаниягу

Корреспондент канала КАН Йоав Карковсвки сообщает, что “фракция Ярива Левина” воспользовалось “взрывом” на переговорах с оппозицией с тем, чтобы надавить на  Нетаниягу. Во “фракцию” кроме Левина якобы входят Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир.

 Министр юстиции требует премьер-министра продвигать одностороннее законодательство с упором на “основание разумности” и закон юридических советниках. Левин намерен в ближайшую неделю продвинуть “минимум три - четыре пункта реформы”.

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