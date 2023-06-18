



Ультиматум Левина Нетаниягу

Корреспондент канала КАН Йоав Карковсвки сообщает, что “фракция Ярива Левина” воспользовалось “взрывом” на переговорах с оппозицией с тем, чтобы надавить на Нетаниягу. Во “фракцию” кроме Левина якобы входят Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир.



Министр юстиции требует премьер-министра продвигать одностороннее законодательство с упором на “основание разумности” и закон юридических советниках. Левин намерен в ближайшую неделю продвинуть “минимум три - четыре пункта реформы”.