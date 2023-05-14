



Ультиматум Лапида: Элазар Штерн снял свою кандидатуру на выборах мэра Хайфы







Председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид дал понять депутатам своей фракции, что те из, кто намерен участвовать в муниципальных выборах, которые состоятся в конце года, должны уйти из Кнессета. После этого депутат Кнессета Элазар Штерн объявил, что отказывается от участия в выборах мэра Хайфы.



Штерн заявил: "Ввиду больших проблем на национальном уровне в Кнессете и в израильском обществе в целом, я решил на данном этапе остаться в Кнессете и продолжить важную работу на национальном уровне. Я благодарю многих жителей Хайфы, которые связались со мной, всех тех, кто призвал меня баллотироваться на пост мэра (именно они инициировали этот процесс). Я надеюсь, что тот, кто возглавит Хайфу в будущем, раскроет тот огромный и недостаточно реализованный потенциал, который заложен в этом особенном городе и его замечательных жителях".

