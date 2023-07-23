



Ультиматум главы Гистадрута



Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид и председатель президиума делового сектора Дови Амитай после многих часов обсуждения, завершили специальную дискуссию в Доме Гистадрута.



В их совместном заявлении говорится: “В эти часы мы работаем в присутствии всех заинтересованных сторон, пытаясь вывести линию, которая может объединить нас. У нас нет другой страны, и мы видим ту опасность, которая угрожает безопасности страны. В канун Тиша бэ Ав мы будем и впредь поддерживать любые усилия, которые приведут к предотвращению братоубийственной войны. Мы будем действовать без колебаний, исходя из ответственности за безопасность и целостность Израиля. Все люди, по обе стороны барьера, должны понимать, что мы находимся в исторической и критической для будущего нашей страны точке. В последние дни мы представили премьер-министру Биньямину Нетаниягу план действий, который известен и лидерам оппозиции, и, согласно нашему пониманию, - разногласия могут быть сглажены.



Если стороны не придут к согласованному решению в соответствии с нашим предложением, мы соберемся сегодня (в воскресенье, 23 июля) в 16:00, чтобы принять решение о наших дальнейших шагах".